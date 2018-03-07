Уляна Супрун не чекає квітів і подарунків 8 березня

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун просить 8 березня не вітати її з «жіночим днем», «не дарувати квітів та інших подарунків».

«Бо не сприймаю 8 березня чи будь-яке інше свято як привід вітати жінку з тим, що вона є жінка. А якщо в такий спосіб ви хочете підтримати мої, як жінки, права та свободи – квіти та особливий день для цього також не потрібні», – вважає Супрун.

Боротьба проти гендерної дискримінації – важливий і відповідальний процес, котрий необхідно підтримувати не подарунками раз на рік, а активною громадянською позицією. Якщо знаєте про випадки насильства чи дискримінації над жінками – підтримуйте цих жінок! Повідомляйте відповідним державним структурам та організаціям, які захищають права жінок», – закликає член уряду.

Міжнародний жіночий день – щорічне свято, започатковане на початку ХХ століття як пролетарське феміністське свято Міжнародний день жінок-робітниць. З 1977 року за рішенням ООН цей день має назву Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.