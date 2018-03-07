У Києві шукають зловмисника, який підірвав гранату біля станції метро «Лісова» – поліція

Поліція Києва оголосила 7 березня про запровадження плану «Сирена» через підрив гранати біля станції метро «Лісова».

«Пізно ввечері до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро «Лісова», поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, внаслідок чого одного чоловіка із осколковим поранення доставили в лікарню. На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці», – ідеться в повідомленні.

За даними очевидців, внаслідок вибуху гранат спалахнув автомобіль Toyota Camry, а з місця події втекли двоє людей.