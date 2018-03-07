Порошенко: у ЗСУ служать 25 тисяч жінок

Президент України Петро Порошенко заявляє, що службу в Збройних силах проходять 25 тисяч жінок, а у військових частинах бойового складу служать понад дев’ять тисяч жінок. Про це він сказав під час нагородження жінок-військових з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Завжди вважалося, що служба в ЗСУ – це чоловіча справа і жінкам там нема що робити. Але, подивіться, зараз у Збройних Силах України проходять військову службу більше 25 тисяч жінок. Такої великої кількості ніколи не було. Може, у жінок якось по іншому болить серце і вони не можуть залишатися осторонь цих процесів», – сказав президент.

За словами голови держави, протягом 2017 року уклали контракт із ЗСУ 2850 жінок. «Як доповідає мені і міністр оборони, і начальник Генерального штабу, і голова Служби безпеки, голова Державної прикордонної служби, і Нацгвардії, і Міністерства внутрішніх справ в один голос – інколи у них розбіжності бувають, а тут – ні: військовослужбовці-жінки набагато більш дисципліновані, більш відповідальні і роблять надзвичайно відповідальну справу оборони української держави», – додав Петро Порошенко.

За даними дослідження «Невидимий батальйон», проведеного за підтримки «Українського жіночого фонду» та проекту «ООН-жінки», попри те, що вісім відсотків військовослужбовців у ЗСУ складають жінки, лише у двох тисяч є офіцерське звання і жодна не має звання генерала.