Кадиров: аварія гелікоптера сталася через вітер

Один прикордонник вижив, ще шестеро загинули внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 в російській Чечні, повідомив голова регіону Рамзан Кадиров у Telegram.

«Вертоліт знизився, щоб висадити прикордонників. Коли він завис в двох метрах від землі, стався різкий порив вітру. Вертоліт заволокло, двоє прикордонників встигли зістрибнути. Семеро людей залишалися в вертольоті, коли він уже з висоти в 150 метрів впав у прірву. З цієї відстані витягли наверх п’ятьох трупів і двох тяжко поранених бійців», – написав Кадиров.

Він заявив, що один з них помер у шпиталі, а інший перебуває в «стабільно тяжкому» стані.

Кадиров додав, що гелікоптер мав доправити прикордонників на заставу.

Катастрофа сталася 6 березня поблизу кордону з Грузією.