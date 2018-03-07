Напади з ножем у Відні: число поранених зросло до чотирьох

Четверо людей були поранені у Відні внаслідок двох нападів із ножем, повідомили в поліції. Раніше інформували про щонайменше трьох постраждалих.

За даними правоохоронців, перший напад стався 7 березня близько дев’ятої вечора за Києвом у Другому районі Відня, до якого входить парк Пратер, а також залізнична станція Пратерштерн.

Як повідомляють західні агенції з посиланням на поліцію, невідомий атакував із ножем сім’ю: чоловіка, жінку і їхню 17-річну дочку. Вони у критичному стані в лікарні.

За повідомленнями, нападник втік, його шукає поліція.

Другий напад стався через півгодини на Пратерштерні. Тут, за даними поліції, була поранена одна людина, вона також у тяжкому стані. Чи були напади пов’язані – наразі невідомо.

Мотиви нападу також наразі невідомі.