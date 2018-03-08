Повного перемир’я на Донбасі немає, поранений український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 березня поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили три обстріли опорних пунктів Збройних сил України.

«Повного режиму тиші і надалі немає», – вказують українські військові. Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку бойовики вели вогонь поблизу Луганського і Троїцького, а на Донецькому напрямку з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляли українські позиції у районі Красногорівки.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі селища Старомихайлівка, в угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл села Логвинове з напрямку селища Луганського.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що мав набрати чинності, як було ухвалено 2 березня, з півночі 5 березня і стати «повним і безстроковим».