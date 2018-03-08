Ліга Європи: «Динамо» зіграє в Римі проти «Лаціо»

Київський футбольний клуб «Динамо» проведе 8 березня в Римі перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти місцевого «Лаціо».

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич узяв до столиці Італії 21 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на матч.

Це воротарі: Бойко, Рудько, Маханьков; захисники Хачеріді, Піварич, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Морозюк, Миколенко, Бурда; півзахисники Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Циганков, Шепелєв, Шапаренко, Алібеков; нападники: Мораєс, Бєсєдін, Хльобас.

Далі відновлюються після травм Георгій Бущан та Дьємерсі Мбокані, також до списку гравців не потрапили Карлос Самбрано, Олег Гусєв та Александар Пантич.

Після прильоту до Італії делегація «Динамо» розташувалася в готелі Parco die Principi Grand Hotel & Spa, а ввечері динамівці провели тренування на «Стадіо Олімпіко».

«Якщо ми приїхали до Риму, на полі має бути 11 гладіаторів, які здобуватимуть результат», – сказав на передматчевій прес-конференції наставник «Динамо» Олександр Хацкевич.

Початок матчу «Лаціо» – «Динамо» запланований на 22:05 за київським часом.