У Львові внаслідок імовірного отруєння чадним газом загинули троє людей – ДСНС

У Львові увечері 7 березня в двох квартирах виявили загиблими трьох людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«7 березня о 19:31 у Львові по вулиці Сигнівка у квартирах №1 та №2 двоповерхового житлового будинку на вісім квартир виявлено трьох загиблих осіб. Попередня причина – отруєння чадним газом. Ознак пожежі не виявлено», – інформують рятувальники.

Це вже другий цього тижня резонансний випадок загибелі людей, який пов’язують із отруєнням чадним газом. 7 березня в місті Бердичеві Житомирської області поховали вісьмох людей, загиблих в одній квартирі.