Пакистан, Іран та країни Близького Сходу мають найвищі показники жіночого безробіття – ООН

Пакистан, Іран і країни Близького Сходу перебувають серед держав, які надають найменші можливості для працевлаштування жінок, що спричиняє високі показники жіночого безробіття, повідомляє структурний підрозділ ООН, Міжнародна організація праці.

У звіті, опублікованому пізно ввечері 7 березня, йдеться, що рівень безробіття серед жінок на Близькому Сході більш як удвічі перевищує цей показник серед чоловіків – 16,3% проти 6,8%, а жінки, що все ж мають роботу, найчастіше отримують нижчу заробітну плату та робочі місця з нижчою кваліфікацією.

«Стимулу для жінок на Близькому Сході немає. Робота не є привабливою, оскільки зарплати не є привабливими», – відзначила гендерний фахівець ООН Емануела Поццан. Вона додала, що в цьому регіоні також недостатніми є відпустка для догляду за дитиною та послуги догляду за дітьми, необхідні жінкам, що працюють.

У всьому світі близько половини жінок працюють, натомість на Близькому Сході таких лише близько 19%, у Південній Азії – 28%.

ООН оприлюднила свої дані перед Міжнародним жіночим днем – щорічним святом, започаткованим на початку ХХ століття як пролетарське феміністське свято Міжнародний день жінок-робітниць. З 1977 року за рішенням ООН цей день має назву Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.