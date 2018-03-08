Косово відзначає 20-у річницю збройного спротиву режиму Мілошевича

Сотні косовських етнічних албанців відзначили день, коли 20 років тому розпочався збройний опір режимові сербського лідера Слободана Мілошевича.

Люди зі смолоскипами зібралися 7 березня ввечері в місті Преказ, розташованому за 50 кілометрів на захід від столиці Косова Приштини. Там у 1998 році сербською армією та воєнізованими підрозділами були вбиті національний герой Адем Джашарі та 52 члени його родини.

Збройний спротив, який косовські албанці чинили у 1998–1999 роках, закінчився після 78-денної кампанії повітряних ударів НАТО проти Сербії, яка сприяла припиненню кровопролитних репресій проти етнічних албанців.

Жертвами репресій влади Мілошевича проти етнічних албанців Косова стали близько 10 тисяч людей.

У 2008 році Косово односторонньо проголосило незалежність від Сербії. Це визнали 113 країн, включно зі США. Сербія та Росія досі не визнають незалежності Косова, Україна теж не має дипломатичних відносин із колишнім автономним краєм у складі Сербії.