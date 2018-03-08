Європол очолить голова бельгійської поліції Катрін де Болле

Європейська рада 8 березня затвердила Катрін де Болле, голову бельгійської поліції, на посаді виконавчого директора Європолу.

Вона вступить на посаду 1 травня, коли спливає термін повноважень її попередника Роба Вайнрайта.

За повідомленням на сайті Європолу, Де Болле обрали зі списку кандидатів, запропонованого радою правління Європолу.

Європол – правоохоронний орган Європейського союзу, що здійснює аналітичну, технічну і фінансову підтримку партнерів у сфері попередження та боротьби з тяжкими міжнародними злочинами і тероризмом.