Пожежа на шахті у Запорізькій області: є постраждалі

Декілька працівників шпиталізовані внаслідок пожежі, що сталася 8 березня на Запорізькому залізнорудному комбінаті, розташованому у селі Мала Белозірка-4 Запорізької області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у Дніпрорудненській міській лікарні, куди доправили працівників.

Скільки саме постраждалих у них перебуває – в лікарні не уточнили. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про шістьох потерпілих.

Факт інциденту підтвердили у прес-службі у державного воєнізованого гірничорятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомивши, що летальних випадків під час пожежі не було. Інформацію щодо кількості постраждалих у відомстві наразі не підтверджують.

«8 березня відділення Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС за викликом диспетчера шахти «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький залізнорудний комбінат» виїхало на ліквідацію наслідків задимлення, яке відбулося у стволі номер 2. Станом на 17:30 аварія була ліквідована, всі люди з загрозливих ділянок були виведені на поверхню», – повідомив речник ДВГРЗ ДСНС України Владислав Смоляной.

Запорізький залізнорудний комбінат – приватне підприємство, що займається видобутком залізної руди. Він побудований на базі Південно-Білозерського і Переверзівського родовища залізної руди, знайдених у 1948 році. Видобуток руди на базі підприємства ведеться з 1967 року.