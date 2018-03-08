Президент Грузії пообіцяв Брюсселю кроки для збереження «безвізу» з ЄС

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі заявляє, що Тбілісі готовий докласти більше зусиль для збереження режиму візової лібералізації, який дає громадянам країни можливість подорожувати до Шенгенської зони ЄС без отримання візи.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 8 березня в Брюсселі Марґвелашвілі взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ, де обговорювали можливі зловживання «безвізом» з грузинського боку. Німеччина і Швеція повідомили про надходження кількох сотень заявок на отримання притулку від грузинських громадян після початку дії «безвізу» в березні 2017 року.

«Уряд Грузії зайняв надзвичайно активну і відповідальну позицію з усіх питань, що були поставлені нашими партнерами. Ми готові і далі докладати всіх зусиль для спільної роботи, для налагодження набагато більш ефективної й дієвої співпраці», – сказав Марґвелашвілі після переговорів з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Туск привітав «зобов’язання влади Грузії продовжувати працювати з країнами-членами ЄС для належного функціонування «безвізу».

Перед засіданням Ради внутрішніх справ голова МВС Німеччини Томас де Мезьєр назвав збільшення кількості шукачів притулку з Грузії «тривожним».

«Уряд Грузії вживає всіх необхідних заходів для того, щоб число (шукачів притулку – ред.) не продовжувало зростати. Ми також задоволені готовністю грузинського уряду співпрацювати, коли мова йде про повернення тих, чиї прохання про надання притулку були відхилені», – додав Мезьєр.

Водночас він заявив, що Німеччина вестиме переговори з іншими членами ЄС «про можливі наслідки в разі, якщо ситуація не зміниться».

Міністр внутрішніх справ Швеції Морган Йоханссон сказав, що Швеція висловить своє занепокоєння, коли міністр внутрішніх справ Грузії Ґіорґі Мгебрішвілі приїде до Стокгольма 13 березня.

За цей рік у Швеції грузини склали найбільшу групу шукачів притулку після сирійців.

За словами шведського міністра, його відомство виявило грузинських громадян у міжнародних злочинних групах, які здійснюють крадіжки в Швеції.

Попри те, що про призупинення дії «безвізу» на зустрічі 8 березня не йшлося, на Грузію чинитимуть тиск для припинення потоку шукачів притулку до Євросоюзу.

За словами дипломатів ЄС, які знайомі з проблемою, але не мають повноважень офіційно її коментувати, на зустрічах Марґвелашвілі з представниками ЄС у Брюсселі піднімали такі пропозиції, як активніші інформаційні кампанії в Грузії, жорсткий контроль над видачею грузинських паспортів і більш тісне співробітництво між грузинською поліцією і правоохоронними органами країн ЄС.