На Донбасі 8 березня загинув український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 8 березня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики цілили по опорних пунктах поблизу Луганського, на Донецькому напрямку українські укріплення неподалік Авдіївки були обстріляні з 82-міліметрових мінометів.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі північної околиці Донецька, селища Спартак. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 8 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що мав набрати чинності, як було ухвалено 2 березня, з півночі 5 березня і стати «повним і безстроковим».