Дональд Трамп проведе переговори з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином. Такі переговори можуть відбутися в найближчі два місяці, повідомляють провідні світові інформагенції.

Це повідомлення надійшло після зустрічі Трампа з представниками південнокорейського уряду, які кілька днів тому провели переговори з Кім Чен Ином у Пхеньяні. Вони передали американському президенту запрошення північнокорейського лідера на переговори, метою яких повинно стати припинення північнокорейської ядерної програми і знищення її ядерного арсеналу.

Президент Трамп у Twitter висловив оптимізм з приводу майбутньої зустрічі, підкресливши, що Північна Корея відмовляється від проведення ракетних випробувань на час переговорів, і заявивши, що санкції проти Пхеньяна залишаться в силі до досягнення угоди.

Чинні американські президенти ніколи не зустрічалися з північнокорейськими керівниками, Дональд Трамп наполягав, що він не проводитиме тривалі переговори, які дотепер не давали бажаних результатів.

Дата і місце проведення зустрічі поки невідомі.