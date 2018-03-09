Шевченко є завжди доречним – Порошенко

Президент України Петро Порошенко звернувся до співвітчизників із нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

«Він, дивним чином, є завжди сучасним і завжди доречним. Його заповіт став нашим дороговказом під час Революції Гідності. Його образ замайорів на стягах і щитах української молоді. Його слово і зараз продовжує бути опорою та натхненням у нашій боротьбі: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає…» – вказав Порошенко у Facebook.

9 березня відзначається день народження українського поета та художника Тараса Шевченка, відомого також як Кобзар. Він народився 1814 року. Його талант проявився у написанні поезій та прози українською та російською мовами, художній та графічній творчості, громадській діяльності тощо. Постать Шевченка є одним із елементів самоусвідомлення українців як нації.