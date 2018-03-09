У Києві в парку імені Шевченка мітингують прихильники партії «Рух нових сил»

У Києві в парку імені Шевченка зранку 9 березня мітингують прихильники партії «Рух нових сил». В акції беруть участь до 300 осіб, які не тримають партійних прапорів.

З постамента пам’ятника Кобзареві виступають промовці, які критикують дії влади, зокрема президента України Петра Порошенка. Також на сцені стоять кілька активістів, які тримають плакати. На одному з плакатів написана вимога ухвалити закон про імпічмент президента, а на іншому – англійською «Порошенко не мій президент».

Периметр парку посилено охороняється, виділені окремі входи, через які пропускають людей у парк та на яких розміщені металеві рамки. Поряд із мітингом правоохоронці в окремих місцях у снігу шукають заборонені предмети за допомогою металошукачів.