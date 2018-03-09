Український паспорт поліпшив позиції в рейтингу найбажаніших у світі

Українське громадянство посідає 91 місце в рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює «цінність» громадянства в 199 країнах і територіях світу.

Україна розділила 91-е місце з Албанією і поліпшила свої позиції, порівняно з минулим роком, на 21 пункт, йдеться в дослідженні.

У рейтингу Nomad Passport Index громадянство оцінюється на основі п’яти факторів. Це – безвізові поїздки (50% від загальної оцінки), система оподаткування (30%), загальне сприйняття держави і громадян світом, можливість мати подвійне громадянство і рівень свободи (останні три показники – по 10%).

Згідно з рейтингом, без віз або зі спрощеним порядком їх видачі власники українського паспорта можуть потрапити до 114 країн. Україну зазначають серед п’яти держав, що значно поліпшили свої позиції порівняно з минулим роком.

У першу п’ятірку рейтингу увійшли Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Португалія і Швеція.

Замикають список Лівія, Ємен, Еритрея, Ірак й Афганістан.

Росія опинилася на 87-у місці, Білорусь – на 127-у, Молдова – на 90-у, Грузія – 96-у.

Паспорт США – на 35-му місці.