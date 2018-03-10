Грузія може сприяти стабільності НАТО – Марґвелашвілі

Членство Грузії в НАТО може сприяти стабільності альянсу та Європи в цілому, заявив президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі 10 березня в Брюсселі в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ми прагнемо членства (в НАТО – ред.). Ми кажемо, що ми хочемо бути там, ми кажемо, що ми заслуговуємо на те, щоб ми були там, ми кажемо, що ми зробили все, щоб бути там. Є чимало факторів, що залежать від Грузії, включаючи торговельні зв’язки, торговельні шляхи, які йдуть зі Сходу на Захід або навпаки, включаючи стабільність Чорного моря. Це європейські та євроатлантичні фактори, тому надзвичайно важливим є вступ Грузії», – заявив Марґвелашвілі.

На Бухарестському саміті 2008 року союз НАТО погодився з тим, що Грузія та Україна можуть стати членами організації в майбутньому, але не встановив жодного чіткого терміну, хоча перспектива членства для обох країн підтверджувалася відтоді на кожному саміті.

Просування Грузії до статусу члена НАТО було зупинено переважно через заморожені конфлікти з підтримуваними Росією сепаратистськими регіонами Абхазії та Південної Осетії, які оголосили про незалежність від Грузії.