Українці фінішували четвертими в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у Фінляндії

Збірна України в складі Ірини Варвинець та Артема Тищенка стала четвертою в одиночній змішаній естафеті на сьомому етапі Кубка світу у фінському місті Контіолахті.

Тищенко був першим після стрільби лежачи на останньому етапі, зі стрільби стоячи він вийшов другим слідом за французом Антоніном Ґіґонна, але на півторакілометровому фінішному колі пропустив уперед ще й значно швидших австрійця Юліана Ебергарда та норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо.

Український дует показав найкращу в гонці стрільбу, використавши лише п’ять додаткових патронів на восьми вогневих рубежах.

У п’ятницю, 9 березня, четвертою в спринтерській гонці у Контіолахті стала Юлія Джима.

Пізніше в суботу у Контіолахті також відбудеться класична змішана естафета. В складі збірної України її проведуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима і Дмитро Підручний.

10 березня змагання відбувалися й на менш престижному Кубку IBU, де виступають переважно резервісти. Українка Юлія Журавок стала другою в індивідуальній гонці в російському місті Уват. Закривши всі мішені, Журавок розмістилася на другій позиції – між двома росіянками, Іриною Услугіною та Євгенією Павловою, які припустилися по одному промаху.