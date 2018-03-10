Щонайменше 15 афганських силовиків загинули в бою з талібами в провінції Фарах

Щонайменше 15 силовиків загинули в провінції Фарах на заході Афганістану внаслідок нападу, який бойовики здійснили перед заходом сонця 10 березня. За даними провінційної влади, серед загиблих сім військових та вісім поліцейських, ще троє співробітників сил безпеки вважаються зниклими безвісти.

Також, як стверджує місцева влада, понад 30 бойовиків були вбиті після того, як урядові підрозділи попросили про повітряну підтримку.

Речник талібів Забігулла Муджахід повідомив, що відповідальність за напад бере на себе угруповання «Талібан».

Розташована вздовж кордону з Іраном провінція Фарах упродовж останніх тижнів сталася ареною інтенсивних атак талібів. Уряд Афганістану розгорнув сотні додаткових військових у провінції, щоб перешкодити наступу «Талібану».