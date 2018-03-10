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10 Березень 2018, Київ 20:54
Новини | Події

Кримський політв’язень зустрів у в’язниці четвертий день народження – правозахисники

Олександр Костенко під час суду, фото 20 квітня 2015 року

Кримський політв’язень Олександр Костенку зустрів у в’язниці вже четвертий свій день народження, нагадала Кримська правозахисна група.

Українця з Сімферополя підконтрольний Москві суд у травні 2015 року засудив до чотирьох місяців і двох років тюрми нібито за заподіяння каліцтва співробітникові кримського «Беркуту» в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення, нагадали правозахисники. Нині кримчанина утримують у сусідній Росії, в колонії в місту Кірово-Чепецьку.

«Справу Костенка назвали безпрецедентною на той момент, бо російська влада, по суті, покарала його за участь у подіях лютого 2014 року, що відбулися навіть не у Криму, а в Києві. Олександр Костенко визнаний політв’язнем», – мовиться в повідомленні.

Кримська правозахисна група додає, що батько Костенка публічно повідомив про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти, мати і брат далі живуть у Сімферополі.

Звільнити його мають 4 серпня 2018 року.

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