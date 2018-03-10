Військові повідомили про пораненого внаслідок обстрілів

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на окупованій частині Донбасу повідомили, що від початку доби станом на 18-у годину було здійснено три обстріли українських позицій, унаслідок чого поранений один український військовий.

За повідомленням, обстріли були здійснені на луганському оперативному напрямку біля Новгородського й Малинового і на донецькому біля Водяного.

У незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили частину території Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не подавали своїх заяв про становище на фронті протягом дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набула чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.