У столиці Латвії протестували «російськомовні» проти освіти латиською

У столиці Латвії Ризі близько тисячі людей вийшли на акцію протесту проти збільшення частки навчання у школах державною латиською мовою. Акцію організував «Російський союз Латвії», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Нині в Латвії у школах для національних меншин (у першу чергу російської) 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою меншини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складе 80 відсотків, мовою меншини 20. Росіяни і «російськомовні» в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організаторами протестів щоразу виступав «Російський союз Латвії».

За даними латвійських спецслужб, ця політична партія пов’язана з Кремлем і отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії.