У Карпатах знайшли туриста з Києва, який зник 7 березня

Рятувальники знайшли 27-річного туриста з Києва, який зник 7 березня в Карпатах.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, туриста знайшли поблизу полонини Шешорська, стан чоловіка задовільний.

Сьогодні до пошуків залучали 11 рятувальників, додають у ДСНС.

За даними рятувальників, 7 березня група туристів вирушила маршрутом в напрямку гори Говерла, згодом вони розділилися: 3 людей пішли в сторону гори Говерла, а житель Києва змінив маршрут руху та пішов в сторону гори Вухатий Камінь, поблизу села Дземброня Верховинського району. Телефонний зв’язок з туристом відсутній, повернення додому планувалось 9 березня, однак він не повернувся.

Вранці 10 березня розпочався пошук туриста, до якого залучали 17 рятувальників на 3 одиницях техніки. Створені 4 пошукові групи, які обстежили територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич та Піп Іван, полонини Чуфрова, Смотрич, Погорілець.