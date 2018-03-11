Штаб: на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати режим тиші, внаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, один військовий загинув внаслідок підриву.

«На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша. Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля – отримав осколкові поранення», – повідомляють у штабі.

За цими даними, ще один військовий поранений на луганському напрямку внаслідок обстрілів у Новозванівці.

Поранених доправили до лікарні, їм надали необхідну медичну допомогу, додають у штабі

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі насосної станції Південнодонбаського водоводу, пошкоджений трансформатор. Як стверджують бойовики, обстріл стався нібито 10 березня, ремонтні роботи планують почати завтра, 12 березня. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 березня.

2 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про домовленість тристоронньої контактної групи в Мінську про відновлення режиму припинення вогню з 5 березня.