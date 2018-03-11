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11 Березень 2018, Київ 21:32
Новини | Міжнародні

Щонайменше 11 людей загинули через падіння приватного літака в Ірані

На південному заході Ірану літак, який прямував з Об’єднаних Арабських Еміратів до Стамбула, зазнав катастрофи, в результаті чого загинули щонайменше 11 людей.

Іранське державне телебачення цитує Моджабата Халеді, речника організації з управління надзвичайних ситуацій країни, він повідомив, що літак, який прямував з міста Шарджа (ОАЕ) до Стамбула, 11 березня потрапив у гору поблизу Шахр-е-Корді (Іран) і впав.

Шахр-е Код знаходиться приблизно в 370 кілометрах на південь від Тегерана.

Державне інформаційне агентство «ІРНА» та державне телебачення заявили, що рятувальники намагаються потрапити на місце падіння літака.

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