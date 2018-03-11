Москаль підписав розпорядження про оголошення 15 березня вихідним на Закарпатті

На Закарпатті 15 березня оголосили вихідним днем з нагоди відзначення річниці проголошення Карпатської України.

Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, повідомляється на його сайті.

«15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і схвалив конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном – «Ще не вмерла Україна». 15 березня 1939 року – одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому в наш час цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним», – заявив Москаль,

Згідно з розпорядженням голови ОДА, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із четверга, 15 березня, на одну із субот квітня, коли по області проводитиметься традиційна весняна толока.

У березні 1939 року проголосили незалежність Карпатської України, президентом обрали Августина Волошина, проте проіснувала Карпатська Україна недовго.