Сербія і Іран відновили авіасполучення, є побоювання щодо нелегальної міграції

Прямі рейси між Іраном і Сербією відновилися після 27-річної перерви, 10 березня літак авіакомпанії IranAir в аеропорту Ніколи Тесли в Белграді.

Після відновлення авіасполучення дехто в Сербії висловив побоювання, що польоти можуть бути використані як новий маршрут для мігрантів з Ірану, які прагнуть залишитися у Європі.

Усі польоти «Іран-Айр» двічі на тиждень у Тегерані та Белграді були повністю заброньовані до кінця літа, повідомляють сербські ЗМІ.

Ще одна іранська авіакомпанія Qeshm Air також планує розпочати надання послуги авіаперевезення між країнами 19 березня.

Таке сполучення було очікуваним після того, як Сербія підписала угоду про візову лібералізацію з Іраном у серпні 2017 року. Багато хто з тих, хто планує скористуватися послугами такого авіасполучення, як очікується, будуть іранськими громадянами, які проживають в Європі.

Проте Info Park, сербська організація з підтримки біженців, попереджає, що рейси можуть стати новим мігрантським маршрутом для тих, хто прагне незаконно залишитися в ЄС.

Info Park заявляє, що ті, хто залишає Іран, наводять цілу низку причин, включаючи побоювання щодо їхніх політичних, релігійних або сексуальних орієнтацій.

Водночас сербський міністр торгівлі Расім Ляжич заявив, що влада в обох країнах розслідуватиме можливі зловживання системою.