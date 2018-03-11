ЗСУ: на Херсонщині між цивільними і військовими сталася бійка, є постраждалі

На Херсонщині поблизу селища Нова Збур`ївка між цивільними і військовими сталася бійка, є постраждалі.

Як стверджують у прес-центрі командування Військово-морських сил ЗСУ, спровокували бійку цивільні – побили військовослужбовця.

«Після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, цивільні особи приїхали на автомобілі марки BMW до військового об’єкту, де висловлювались на адресу військових нецензурною лайкою та поводили себе агресивно. У зв’язку із несанкціонованим перетином охоронного периметру, відповідно до службових інструкцій, вони були затримані та передані викликаному наряду Нацполіції», – йдеться у повідомленні в Facebook.

При цьому командування Військово-морських сил ЗСУ наголошує, що усі вказані військовослужбовці були тверезі.

Наразі зафіксовані тілесні ушкодження як військовослужбовців, так і цивільних осіб, матеріали передано до правоохоронних органів.

Щодо інциденту проводяться службові перевірки.

У поліції наразі цей інцидент не коментують, проте зауважують, що надійшло повідомлення про те, що вночі з 8 на 9 березня 20-річний чоловік отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка біля одного з розважальних закладів у селі Нова Збур’ївка. Поліцейські попередньо встановили, що в результаті бійки невідомі у комуфляжній формі нанесли потерпілому ушкодження.

Слідством опрацьовує версію про можливу причетність до цього інциденту військовослужбовців військової частини, яка дислокується у селі Нова Збур’ївка.