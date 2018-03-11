Синоптики: в понеділок на заході України очікується до 14 градусів тепла

На заході України 12 березня очікується до 14 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 9-14 градусів тепла слід очікувати у західних областях країни, на сході вдень буде близько 0, на півдні до 11 градусів, а на решті території – 3-8 градусів тепла.

За даними синоптиків, у західних, північних, вдень і у центральних областях, місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, у Карпатах помірний дощ.

У Києві у понеділок вдень можливий невеликий дощ, температура – 5-7 градусів тепла.

За даними синоптика Наталки Діденко, завтра у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Одещині та ввечері на Київщині слід очікувати дощів, а 13-15 березня опади перейдуть усією Україною, буде волога погода.