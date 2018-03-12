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12 Березень 2018, Київ 11:53
Новини | Міжнародні

В Австрії застрелили чоловіка, який напав із ножем на охоронця біля резиденції посла Ірану

Поліція біля резиденції іранського посла у Відні, Австрія, 12 березня 2018 року

Поліція заявила, що біля резиденції іранського посла у столиці Австрії Відні застрелили чоловіка, який накинувся на охоронця з ножем. У поліції 12 березня повідомили, що 26-річний нападник «помер на місці» після того, як його застрелив охоронець, який перебував на блок-посту біля будівлі.

Повідомляється, що охоронець був поранений у плече в нападі, що стався незадовго до півночі в житловому районі столиці.

У поліції вказали, що охоронець спочатку використав перцевий спрей, перш ніж відкривати вогонь по нападнику. Мотив нападу чоловіка невідомий.

Правоохоронці кажуть, що, за попередніми даними, охоронець «діяв в рамках правил».

Резиденція посла Ірану знаходиться у віллі Blaimschein, будівлі, яку відібрали у єврейських власників нацисти під час Другої світової війни.

Поліція заявила, що безпеку у всіх дипломатичних місіях посилили.

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