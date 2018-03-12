ДСНС повідомила про проблеми з газопостачанням у Полтаві та Смілі

У ніч на понеділок в Полтаві сталася розгерметизація газопроводу, внаслідок чого без газопостачання залишилися 3 тисячі громадян, так само немає газу у понад 60 житлових будинках і соціальних установах в місті Сміла на Черкащині, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуації

«12 березня о 3:00 в місті Полтаві через розгерметизацію газопроводу діаметром 125 міліметри залишилося без газопостачання 30 приватних житлових будинків та 2 котельні, що забезпечують теплопостачанням 6 гуртожитків, 2 медичні установи і 1 школа-інтернат», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працює аварійна бригада газової служби.

Крім того, без газопостачання залишаються житлові будинки та соціальні установи у місті Сміла, додали в ДСНС.

«В місті Сміла залишаються без газопостачання 3 котельні (без теплопостачання 57 будинків, 3 дитячих садка, 1 медичний заклад і 1 школа)», – уточнили в ДСНС.

Це вже не перший інцидент у Смілі з газопостачанням. На початку лютого в місті відключили від газу всі котельні через борги.