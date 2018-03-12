Через напад бойовиків на заході Афганістану є загиблі і поранені

Бойовики-таліби захопили будівлю адміністрації в афганській провінції Фарах на заході країни, повідомила 12 березня місцева влада.

За повідомленнями, близько 15 співробітників служби безпеки вбиті або поранені в бою в місті Анар-Дара, коли бойовики атакували з кількох боків місцеву поліцію та адміністративні офіси.

Точної кількості загиблих наразі немає, як і підтвердження від представників бойовиків про відповідальність за напад.

Нинішній напад є останнім в серії атак у провінції Фарах, що знаходиться на кордоні з Іраном і є однією з найбідніших в Афганістані.

10 березня десятки людей були вбиті після того, як таліби напали на афганські сили безпеки в районі Бала-Булука, тоді також загинули близько 40 бойовиків.