У НСЖУ наполягають на парламентських слуханнях щодо фізичної безпеки журналістів

Національна спілка журналістів України повідомила про звернення на ім’я голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо невідкладного внесення на голосування парламенту постанови про призначення слухань із фізичної безпеки журналістів. Про це йдеться на сайті НСЖУ з посиланням на відповідний лист голови спілки Сергія Томіленка.

Згідно з повідомленням, Комітет з питань свободи слова одноголосно ще у вересні минулого року підтримав ініціативу НСЖУ щодо проведення спеціальних парламентських слухань, але вони досі не відбулися.

«Постанову подали на розгляд парламенту, проте її жодного разу так і не винесли на порядок денний роботи депутатів», – йдеться в повідомленні.

У листі до голови Верховної Ради повідомляється, що на початку березня НСЖУ провела дискусію про свободу слова і безпеку журналістів за участю міжнародних експертів ООН і ОБСЄ, і учасники «численні факти погроз працівникам ЗМІ, побиття й перешкоджання професійній діяльності».

За даними Індексу фізичної безпеки журналістів, який проводить НСЖУ спільно з партнерами, за 2017 рік зафіксовано 90 інцидентів застосування сили до журналістів. За перші два місяці 2018-го року – 10.

Водночас в Інституті масової інформації повідомили про 46 випадків порушень свободи у 18 регіонах України у січні та лютому 2018 року.

За даними ІМІ, основними порушеннями стали перешкоджання професійній діяльності журналіста, обмеження доступу до публічної інформації та юридичний тиск. Найбільше випадків порушень свободи слова (18) зафіксували у Києві. Здебільшого право журналістів на професію, за даними ІМІ, порушували приватні особи, силовики, місцева влада і депутати.