Сильні дощі і танення снігу призвели до масштабних повеней на сході Казахстану.

Речниця департаменту з надзвичайних ситуацій Східно-Казахстанської області Жадира Амангалікизи 12 березня повідомила Радіо Свобода, що паводок пошкодив 110 дитсадків, 150 будинків і близько 70 інших будівель в обласному центрі Оскемені, а також в Аягозькому, Глубоковському, Курчумському, Зайсанському і Урджарському районах.

Декілька будинків у місті Аягозі були зруйновані повінню.

Крім того, в Аягозі були евакуйовані сотні мешканців із десятків будинків. Повідомлень про загиблих чи поранених не надходило.

Водночас на півдні Казахстану в Казалінському районі через затоплення влада була змушена зачинити щонайменше одну школу.