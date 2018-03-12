Помер російський актор і режисер Олег Табаков

Російський актор і режисер Олег Табаков помер у віці 82 роки, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на прес-службу театру, який він очолював.

Табаков мав широку популярність на території колишнього Радянського Союзу як актор кіно і театру. Зокрема, він зіграв у серіалі «Сімнадцять миттєвостей весни», фільмах «Д’Артаньян і три мушкетери», «Москва сльозам не вірить» і багатьох інших.

Він був художнім керівником Московського художнього театру імені Чехова, засновником, художнім керівником театру «Табакерка», членом Ради з культури і мистецтва при президентові Росії.

У 2014 році Табаков підтримав російського президента Росії Володимира Путіна щодо анексії Криму і втручання на сході України.

У листопаді 2017 року Олег Табаков був госпіталізований. Лікарі діагностували у нього сепсис – зараження крові. 2 грудня стан актора різко погіршився.