Зима повернеться в Україну наприкінці тижня – синоптики

Українські та закордонні синоптики прогнозують, що наприкінці цього тижня на значній частині території Україні суттєво похолодає та засніжить. Реванш зимової погоди фахівці очікують 17 та 18 березня.

«Знову почне тиснути повітряна маса арктичного походження і знижувати температуру повітря до – 10 – 12, а на північному сході до 12 – 16 градусів морозу. А з південного заходу знову до нас міриться у гості активний циклон із сильними опадами. Протиборство північного холоду та південного циклону спричинить штормовий вітер. Цей прогноз трохи завчасний, буде уточнюватися», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

Мороз наприкінці тижня зачепить не всю Україну, наполягає сайт Норвезького метеорологічного інституту. На півночі та північному сході (приміром, у Києві чи Харкові) мінусові температури втримаються і після вихідних, натомість південні області (Одеська та сусідні) похолодання майже не відчують. На решті території зниження температури буде незначним і нетривалим, як от у Дніпрі.