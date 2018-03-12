Естонія заявляє, що російський військовий літак порушив її повітряний простір у Балтійському морі

Естонія заявила 12 березня, що російський військовий транспортний літак порушив повітряний простір країни в Балтійському морі неподалік острова Вайндлоо.

Цей інцидент став першим виявленим порушенням повітряного простору Естонії з боку Росії в цьому році – після того, як балтійська країна повідомила про кілька схожих інцидентів у 2017 та 2016 роках.

Військовослужбовці Естонії заявили, що літак Іл-76 провів менше хвилини в повітряному просторі країни.

За цим повідомленням, транспондер повітряного судна був включений, план польотів був наданий владі Естонії, але літак не виходив на радіозв’язок із аеронавігаційною службою Естонії.

Міністерство закордонних справ Естонії передало російському послу ноту протесту через цей інцидент.

Міністерство оборони Росії спростувало порушення повітряного простору Естонії.

«Політ проводився в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору. Межі інших держав не були порушені, що підтверджується об’єктивними засобами моніторингу», – сказано в повідомленні міністерства.

Острів Вайндлоо розташований поблизу коридору, яким до російського анклаву Калінінграда в Балтійському морі літають російські військові та військово-транспортні літаки.