У МОЗ повідомили про намір скоротити перелік показань, коли водієві не можна сідати за кермо

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили про підготовку спрощеного переліку медичних протипоказань для кермування транспортними засобами у відповідності до стандартів ЄС, йдеться на сайті відомства. Згідно з повідомленням, наразі триває громадське обговорення відповідного проекту наказу.

«Переконані, що у новому переліку медичних протипоказань мають залишитися лише ті захворювання, які безпосередньо можуть впливати на безпеку дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що до 26 березня приймають зауваження та пропозиції, які по завершенню громадського обговорення будуть опрацьовані.

Нині найбільша кількість обмежень для тих, хто хоче сісти за кермо в Україні, стосується захворювань очей – забороняється кермування легковими автомобілями, якщо штучний кришталик встановлено хоча б на одному оці; в разі порушення відчуття кольору; при будь-яких порушеннях функцій вестибулярного апарату; людям з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, а також людям на зріст, менш ніж 150 сантиметрів тощо.