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13 Березень 2018, Київ 14:50
Новини | Міжнародні

У Франції взяли під варту росіянина за підозрою в нападі під час Євро-2016

У французькому Марселі взяли під варту громадянина Росії у справі про напад під час чемпіонату Європи 2016 року, внаслідок якого серйозно постраждав уболівальник із Великої Британії.

31-річний росіянин, ім’я якого не називають, перебуває в закладі тимчасового тримання, повідомив агенції AFP 12 березня прокурор Ксав’є Тарабе.

У разі визнання винним затриманому загрожує до 15 років ув’язнення за звинуваченням у спробі вбивства і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Владі Франції росіянина передала Німеччина. Його затримали в аеропорту Мюнхена минулого місяця, звідки він планував летіти в Більбао (Іспанія) на матч Ліги Європи за участю московського «Спартака».

Російське посольство в Берліні висловило протест у зв’язку з арештом.

Затриманого звинувачують у тому, що він разом із ще кількома російськими вболівальниками напав на 51-річного британця Ендрю Бейча, в якого були численні переломи, а також пошкодження мозку і легенів.

Внаслідок нападів постраждали ще понад 30 людей.

У цій справі у Франції були арештовані громадяни Росії і Британії, понад 20 осіб були депортовані.

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