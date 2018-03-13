Молдова: екс-депутата засудили до 14 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії

Суд у Молдові засудив колишнього депутата парламенту країни Юрія Болбочану до 14 років тюрми в справі про державну зраду, повідомила молдавська прокуратура.

За версією слідства, Болбочану завербували співробітники Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії, і від жовтня 2016 року до березня 2017-го він збирав і передавав інформацію державного значення, поширення якої могло нанести шкоди державним інтересам Молдови.

Прокурори заявляють, що Болбочану передавав, зокрема, інформацію про стратегію і тактику деяких важливих реформ, яку отримував від високопосадовців, а також їхні персональні дані. Також, за даними слідства, політик передавав інформацію про процес реалізації Угоди про асоціацію між Молдовою та Європейським союзом.

29 травня 2017 року МЗС Молдови повідомило, що п’ятьох дипломатів посольства Росії в цій країні оголосили персонами нон-ґрата. Їм наказали залишити країну протягом 72 годин. У МЗС Росії засудили такий крок і пригрозили заходами у відповідь. Президент Молдови Ігор Додон назвав «обурливими» дії уряду країни.

За даними російських ЗМІ, серед висланих дипломатів – помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін. У березні 2017 року спецслужби Молдови публічно звинуватили його у вербуванні та отриманні секретної інформації від колишнього депутата парламенту Молдови Юрія Болбочану, який був заарештований 17 березня.