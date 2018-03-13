У Росії погрожують заборонити роботу британським ЗМІ

Британські засоби інформації не працюватимуть у Росії, якщо Лондон запровадить санкції щодо телеканалу Russia Today у зв’язку зі «справою Скрипаля», заявила 13 березня речниця російського МЗС Марія Захарова.

На засіданні британського парламенту 12 березня кілька депутатів висловилися за припинення мовлення у Великій Британії «російського пропагандистського каналу RT». Прем’єр-міністр Тереза Мей, сказавши, що, цілком ймовірно, інцидент з отруєнням був організований російською стороною, наголосила: для ухвалення рішень потрібні тверді докази.

Влада Великої Британії запропонувала Москві до вечора вівторка, 13 березня, дати відповідь про причини, з яких російський нервово-паралітичний засіб бойового призначення міг опинитися на британській території.

Уранці 14 березня, за словами Мей, у Лондоні обговорюватимуть російську відповідь. Російська сторона заявила, що не приймає «ультиматум» Лондона і не співпрацюватиме доти, доки британська сторона не надасть результати свого розслідування.