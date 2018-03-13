Очільник Пентагону прибув із неоголошеним візитом до Кабула

Міністр оборони США Джим Маттіс перебуває 13 березня в Афганістані з візитом, який заздалегідь не був оголошений. Метою його перебування в Кабулі є аналіз підсумків бойових дій та оцінка перспектив залучення деяких представників руху «Талібан» до мирних переговорів з афганським урядом.

Несподіваний візит відбувається в час, коли Сполучені Штати вводять нові ресурси у більш ніж 16-тирічну війну.

Перед тим, як приземлитися в столиці Афганістану, Маттіс заявив журналістам, що Сполучені Штати фіксують ознаки інтересу «малих груп» талібів до можливості переговорів про припинення насильства.

28 лютого президент Афганістану Ашраф Гані запропонував дозволити талібам перетворитися на політичну партію і заявив, що працюватиме над тим, щоб усунути санкції проти угруповання та запропонувати інші стимули, якщо рух «Талібан» приєднається до мирних переговорів.

«Талібан» наразі є далеким від прямих переговорів із підтримуваним Заходом урядом, який, на думку талібів, є незаконним.