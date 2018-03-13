Чийгоз у ПАРЄ розповів про посилення репресій проти кримських татар на окупованому півострові

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також інші члени української делегації розповіли на засіданні моніторингового комітету ПАРЄ про посилення репресій проти кримських татар в анексованому Криму. Про це віце-президент парламентської асамблеї Володимир Ар’єв повідомив 13 березня у Facebook.

«На моніторинговому комітеті ПАРЄ ми разом з Ахтемом Чийгозом та Олександрою Романцовою (керівниця проектів Центру громадянських свобод – ред.) поінформували про стан справ із посиленням репресій проти кримських татар в анексованому Криму, про масові «судові» розправи з одиночними пікетами, про атмосферу страху і примусу до участі в незаконних «виборах» президента в Криму. Я також ознайомив комітет з ухваленим Верховною Радою України зверненням до міжнародної спільноти щодо цих так званих «виборів». Дискусія показала повне розуміння делегатів ПАРЄ, що саме влаштували російські окупанти на анексованій території», – вказав Ар’єв.

Крім того, за словами Ар’єва, моніторинговий комітет одноголосно вирішив підтримати підготовку спеціальної доповіді та резолюції щодо ситуації з кримськими татарами.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.