НБУ припинить друкувати банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень і випустить відповідні монети

Національний банк України (НБУ) повідомляє, що припиняє випуск паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень і випускає відповідні монети. Про це 14 березня повідомив виконувач обов’язків голови НБУ Яків Смолій, презентуючи нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень.

За його словами, монети будуть вводитися в обіг поетапно: перший етап – 27 квітня цього року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках.

«Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової гривні. Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень Національний банк не буде, але припинить друкувати ці банкноти і додатково поповнювати ними грошовий обіг», – повідомили в НБУ.

Крім того, у банку додали, що вирішили припинити карбувати монети дрібних номіналів: 1, 2, 5 і 25 копійок.

«Усі ці номінали розмінних монет будуть і далі перебувати в обігу, однак в подальшому готівковий обіг не поповнюватиметься новими монетами зазначених номіналів», – сказав Смолій.

Для спрощення розрахунків у Нацбанку пропонують правила округлення загальної суми покупки: сума, що закінчується на 1-4 копійки, округлюється у бік зменшення до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується на 5-9 копійок, округлюється у бік збільшення до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок.

За наявності в покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а за наявності таких монет у продавця він може видати покупцеві решту цими номіналами.

Ціни від запровадження заокруглення не зміняться, додають у НБУ.

В.о.голови НБУ підсумував, що у результаті оголошених рішень з обігу зникне майже 60% від загальної кількості монет – це понад вісім мільярдів монет дрібних номіналів, а більш ніж один мільярд банкнот замінять монетами. За його словами, середня кількість монет, що припадають на одного українця, скоротиться вдвічі, а банкнот в обігу стане на 40% менше.