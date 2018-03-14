Через матч «Динамо» – «Лаціо» в Києві обмежать роботу трьох станцій метро

15 березня ввечері в Києві буде обмежена робота трьох станцій метро у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу Ліги Європи між командами «Динамо» (Київ) і «Лаціо» (Рим), повідомляє прес-служба «Київського метрополітена».

Зокрема, особливий режим роботи станцій метро буде встановлений 15 березня з 19:00 до 20:00. Станція «Олімпійська» не працюватиме, станція «Площа Льва Толстого» закриється на вхід, а станція «Палац спорту» закриється на вихід.

«Після 21:30 можливе обмеження входу на ці станції. Ми змінюємо режим роботи під час масових заходів заради безпеки пасажирів», – йдеться в повідомленні.

8 березня в Римі київський футбольний клуб «Динамо» зіграв внічию з місцевим «Лаціо» із рахунком 2:2 у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

У Києві 15 березня відбудеться матч-відповідь.