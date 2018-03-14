Суд проведе 18-19 квітня дебати у справі Януковича, судовий розгляд завершується

В Оболонському районному суді Києва 18-19 квітня у справі за обвинуваченнями колишнього президента Віктора Януковича у державній зраді відбудуться судові дебати.

Сьогодні головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко оголосив графік судових засідань на найближчий місяць. Згідно з розкладом, засідання відбуватимуться 21, 27, 28, 29 березня, а також 4-5 квітня і 11, 12, 18 та 19 квітня.

Допит свідків сторони захисту відбудеться 21, 28 та 29 березня, а також 4, 5, 11 і 12 квітня.

Суддя закликав сторони процесу на 18-19 квітня підготуватися для судових дебатів.

Судові дебати – це завершальна стадія судового слідства, сторонам надається право на підсумкові виступи, після цього суд йде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення заперечує.