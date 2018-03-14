Оліфер про переговори в Мінську: робота зі звільнення заручників триває

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі продовжує роботу щодо звільнення заручників, повідомила речниця екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, українська сторона наполягає на залученні міжнародних організацій на всіх етапах звільнення заручників.

«Триває робота зі звільнення заручників. При цьому наполягаємо: на всіх етапах звільнення людей профільні міжнародні організації повинні здійснювати прискіпливий моніторинг усього, що відбувається – насамперед, це передбачає їхній безперешкодний доступ до незаконно утримуваних осіб», – написала вона на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Контактної групи в Мінську.

Вона також зауважила, що необхідно розблокувати реалізацію важливої гуманітарної ініціативи щодо створення тристороннього механізму з пошуку зниклих безвісти за участі України, Росії і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Після цього СБУ заявляла, що заручниками залишаються 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти.