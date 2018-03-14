На Донбасі 14 березня вперше за тривалий час обстрілів не було

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 14 березня і до 18:00 був дотриманий режим перемир’я на лінії розмежування сторін збройного конфлікту.

«Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню», – додають у штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також не інформують про бойові дії 14 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.